Экономика

Pravda.RuPravda.RuС пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Во втором случае начать получение выплат можно будет только спустя 30 лет с даты начала накоплений. Отмечается, что взносы в гарантированный пенсионный план будут носить добровольный характер. В настоящее время законопроект о ГПП кабмин только разрабатывает.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости12 января в 05:44

Планы пенсионной реформы раскрыл Центробанк

Deita.ru12 января в 16:38

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

Россиянам предложили новую пенсионную схему, только она хуже имеющихся. Объясняем тонкости ГПП

Дождьвчера в 14:31

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК12 января в 01:46

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00
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Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

7Дней.ру вчера в 10:02
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК вчера в 22:04
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия

При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
RT на русском вчера в 23:18
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Газета.Ru вчера в 21:42
Экономика

В каких городах России упали цены на однушки

Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Российская газета вчера в 07:26
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году вырос на 3,4%

Товарооборот между Россией и Китаем за 2019 год составил рекордные 110,75 миллиарда долларов, что на 3,4% больше показателя 2018 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»

НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году.
Телеканал 360° вчера в 07:02
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Росбалт вчера в 15:15
Экономика

Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:05
Гаджеты

Apple вскоре может выпустить 13-дюймовый MacBook с новой клавиатурой

Издание предположило, что Apple выпустит 13-дюймовый MacBook Pro (модель A2289) с обновленной клавиатурой Magic Keyboard, в основу которой ляжет ножничный механизм (scissor switches).
REGNUM вчера в 23:25
Происшествия

В Хабаровске более 1,7 тыс. жилых домов остались без отопления

РБК вчера в 21:46
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета 12 января в 23:41
Общество

В России выросло число желающих обанкротиться граждан

Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан.
ФедералПресс вчера в 18:48
Происшествия

Десять человек пропали без вести после обвала дороги в Китае

Десять человек пропали без вести, передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 20:51
Происшествия

СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев

Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
Российская газета вчера в 03:49
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок газа

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Радио свободы" заявил, что украинское правительство не виновато в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину.
Капитал страны вчера в 07:42
Политика

СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Известия вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Вечерняя Москва 12 января в 09:17
Экономика

Кудрин назвал объемы краж из федерального бюджета России

Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год.
Известия вчера в 21:03
Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС вчера в 21:32
Спорт

На этапе Кубка мира в Дрездене состоится лыжный спринт

Нева Спорт 10 января в 19:30
Единоборства

Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне

Ирландский боец ММА бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, сколько он заработает после боя с американцем Дональдом Серроне.
Известия вчера в 17:36
Происшествия

В Китае первый человек умер от коронавируса

Известно, что удалось обнаружить 41 случай заражения этим вирусом, из них двух человек выписали из медучреждения, семь пребывают в больнице в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние других пациентов стабильное.
RuNews24.ru 11 января в 00:24
Происшествия

Утром в ДТП на омской Ленинградской площади погиб человек

«В результате ДТП водитель «ВАЗа» (личность устанавливается) от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
БК55 вчера в 22:56
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости вчера в 14:24
Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

По оценкам аналитиков, обратная схема владения дальневосточными активами позволит "РусГидро" увеличить дивидендные выплаты до 50 – 70 млрд руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 17:04
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