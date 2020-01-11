Экономика

Pravda.RuPravda.RuС пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Во втором случае начать получение выплат можно будет только спустя 30 лет с даты начала накоплений. Отмечается, что взносы в гарантированный пенсионный план будут носить добровольный характер. В настоящее время законопроект о ГПП кабмин только разрабатывает.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

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Россиянам предложили новую пенсионную схему, только она хуже имеющихся. Объясняем тонкости ГПП

Дождьвчера в 14:31

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Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

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Газета.Ru12 января в 04:50

Планы пенсионной реформы раскрыл Центробанк

Deita.ru12 января в 16:38

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

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Lenta.ru вчера в 21:24
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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения

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РБК вчера в 21:26
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Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
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Политика

В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook

"Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу", - говорится в решении суда.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
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Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году

Гендиректор корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой в 2016 году сообщил ТАСС, что после модернизации телескоп Алтайского оптико-лазерного центра измерит расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров.
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Шоу-бизнес

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Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
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Обширный обвал дороги произошел вечером в понедельник перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста в городе Синин китайской северо-западной провинции Цинхай, в результате погибли шесть человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости вчера в 21:59
Футбол

Агент рассказал о новом контракте Дзюбы

Агент ФИФА Владимир Абрамов объяснил, почему петербургский «Зенит» официально не объявляет о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
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Политика

В Австрии заявили, что интересы Европы и США не одно и то же

В Австрии заявили, что интересы Европы и США не одно и то же Глава МИД Австрии назвал санкции против "СП-2" неприемлемыми.
Экспресс газета вчера в 01:00
Гаджеты

Эксперт назвал лучший момент для покупки iPhone

Эксперт считает, что покупка на вторичном рынке устройства годичной давности является оптимальным вариантом.
Мой Брянск вчера в 22:40
Происшествия

В Новосибирске у многоэтажки обнаружили тела двух школьниц

В Новосибирске полиция начала проверку по факту обнаружения двух погибших школьниц у семнадцатиэтажного дома по улице Добролюбова.
Российская газета вчера в 05:22
Общество

Сегодня отмечают Старый Новый год

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Политика

Ирина Гусева вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы

Представляющая в Госдуме Заволжский избирательный округ депутат Ирина Гусева - единственный представитель региона, кто попал в топ-20 самых эффективных (полезных) депутатов.
Блокнот Волгоград вчера в 08:02
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RT на русском 12 января в 06:39
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Жена отомстила неверному супругу, накрутив ему на половой орган гайку

Неверному супругу из украинского города Запорожье жена накрутила гайку на половой орган.
РЕН ТВ вчера в 16:04
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Экономика

Товарооборот России и Китая в 2019 году вырос на 3,4%

Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4%, до 110,75 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление Китая.
Взгляд.ру вчера в 22:55
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«В результате ДТП водитель «ВАЗа» (личность устанавливается) от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
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Путин поручил развивать «павильоны здоровья»

Практику функционирования «павильонов здоровья», проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения поручил обобщить президент РФ Владимир Путин, 8 января сообщает kremlin.ru.
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Газета.Ru вчера в 12:11
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Представитель компании уверен, что машины с дизельными ДВС будут выпускать еще как минимум 20 лет, а бензиновые двигатели и вовсе – 30 лет.
Tvoe-avto.com 11 января в 09:02
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«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле

Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Газета.Ru вчера в 10:07
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При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
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Экономика

В Белоруссии введен экологический налог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии А. Лукашенко.
Neftegaz.ru 11 января в 06:29
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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

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