Коронавирус
Время БухгалтераС первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБК31 марта в 08:33
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