с чего всё началось

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Происшествия СК России предъявил обвинения двум генералам МВД Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.

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Общество В Чечне ввели комендантский час Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.

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Гаджеты Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей с голосовым управлением Компания Xiaomi представила на собственной площадке коллективного финансирования Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display, который производится ее партнером компанией Carrobot.

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Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Единоборства Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.

Политика Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Братиславы Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению 75 лет назад от немецко-фашистских оккупантов чехословацского города Братислава, столицы нынешней Словакии.