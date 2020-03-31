Коронавирус

Время БухгалтераВремя БухгалтераС первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБК31 марта в 08:33

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Без поддержки не оставят

Российская газета01 апреля в 05:24

Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

РБК31 марта в 08:33

Госдума во II чтении одобрила снижение соцвзносов для малого бизнеса

РИА Новости31 марта в 03:59

Соцвзносы для малого и среднего бизнеса снизились вдвое

Газета.Ru31 марта в 04:52

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВ31 марта в 04:14

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Вести.Ru31 марта в 06:03

Госдума сокращает страховые взносы для бизнеса

REGNUM31 марта в 03:54
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Происшествия

СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
RT на русском 03:20
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

В Чечне ввели комендантский час

Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.
Медиазона вчера в 19:32
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

В Крыму выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму в пятницу, 3 апреля.
Krym.News 03:21
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Игры

Сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare временно станет бесплатным

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные для тех, у кого установлена «королевская битва» Call of Duty: Warzone.
CyberSport.ru вчера в 16:16
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Происшествия

В Киеве неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов

Неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
РИА Новости 02:20
Энергетика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 03:49
Общество

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:33
Здоровье

У новорожденного в Барнауле не подтвердился коронавирус

Женщина с COVID-19 родила ребенка 2 апреля в Барнауле.
Телеканал 360° 02:54
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Гаджеты

Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей с голосовым управлением

Компания Xiaomi представила на собственной площадке коллективного финансирования Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display, который производится ее партнером компанией Carrobot.
iXBT.com 00:25
Политика

Госдеп назвал гуманитарную помощь из России покупкой

По словам Ортэгус, соглашение о приобретении было заключено между Россией и США во время телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным 30 марта.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 20:59
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Из больницы в московской Коммунарки выписали 25 пациентов, перенесших коронавирус.
Lenta.ru 01:37
Футбол

Это’О раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса в Африке: «Это вам не игровая площадка»

В эфире французского телеканала LCI профессоры Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили сначала испробовать этот метод лечения заболевания в Африке.
Sport24.ru 03:01
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Политика

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Братиславы

Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению 75 лет назад от немецко-фашистских оккупантов чехословацского города Братислава, столицы нынешней Словакии.
РИА Новости вчера в 19:38
Шоу-бизнес

Лещенко спел «Надежду» в палате в Коммунарке

Евразия Daily вчера в 22:41
Общество

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости вчера в 15:53
Общество

В России выявлен 601 новый случай заболевания коронавирусом

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4149 в 78 регионах, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:32
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