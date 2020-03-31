с чего всё началось

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Авто Власти облегчат автомобилистам жизнь На фоне сложной экономической и эпидемиологической ситуации в стране российские власти отложили принятие комплекса мер в отношении водителей, решив снизить нагрузку.

Общество ФСБ задержала в Крыму сторонников сирийских террористов Управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало двух уроженцев Средней Азии, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование "В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.

Политика Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Главврачу больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус Главный врач больницы в Коммунарке для пациентов с коронавирусом Денис Проценко заразился коронавирусом, сообщил телеканал «Россия 24».

Политика Трамп предсказал договоренность РФ и Саудовской Аравии по нефти Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Россия и Саудовская Аравия достигнут договоренности по ценам на нефть, поскольку для обеих стран это вынужденная необходимость.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Общество Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.

Экономика Сбербанк выдал первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты 30 марта 2020 года ПАО «Сбербанк России» сообщило, что выдало первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты в рамках государственной программы кредитования бизнеса, пострадавшего от пандемии китайского коронавируса.

Общество Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.

Общество Татарстан ввел особый режим въезда и выезда в 14-ти городах По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, на въездах может скопиться большое количество автомобилей и вызвать ощущение перекрытия города, однако это не так просто, проверка требует времени.

Общество Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.

Здоровье В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок Среди заболевших, находящихся под наблюдением, 6 мужчин и 7 женщин, из них 8 находятся на лечении в домашних условиях.

Общество Названа доля комфортных для жизни городов России Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.

Экономика Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.

Происшествия В Ярославле лишили прав водителя, не пропустившего «Скорую» с ребенком Ярославль, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Мировой суд Фрунзенского района Ярославля признал водителя автомобиля «Хендай» виновным в нарушении правил дорожного движения, он не пропустил автомобиль «Скорой помощи», в котором везли ребенка в больницу.