Коронавирус
Время БухгалтераС первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБК31 марта в 08:33
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Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москва30 марта в 14:28
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Авто
Власти облегчат автомобилистам жизнь
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Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
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Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
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В Минобороны опровергли возможный перенос парада Победы на осень
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Футбол
«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров
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Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель
При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.
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Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает
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В 29 российских регионах за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Главврачу больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Главный врач больницы в Коммунарке для пациентов с коронавирусом Денис Проценко заразился коронавирусом, сообщил телеканал «Россия 24».
Политика
Трамп предсказал договоренность РФ и Саудовской Аравии по нефти
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Россия и Саудовская Аравия достигнут договоренности по ценам на нефть, поскольку для обеих стран это вынужденная необходимость.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Общество
Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине
Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
Экономика
Сбербанк выдал первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты
30 марта 2020 года ПАО «Сбербанк России» сообщило, что выдало первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты в рамках государственной программы кредитования бизнеса, пострадавшего от пандемии китайского коронавируса.
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Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Здоровье
В Москве родился ребенок с коронавирусом
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В Саратовской области спецпропуска начнут выдавать в электронном виде. Поручение было дано губернатором Валерием Радаевым.
Экономика
РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний
Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Общество
Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом
В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19.
Общество
Татарстан ввел особый режим въезда и выезда в 14-ти городах
По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, на въездах может скопиться большое количество автомобилей и вызвать ощущение перекрытия города, однако это не так просто, проверка требует времени.
Общество
Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом
Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди заболевших, находящихся под наблюдением, 6 мужчин и 7 женщин, из них 8 находятся на лечении в домашних условиях.
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Экономика
Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.
Происшествия
В Ярославле лишили прав водителя, не пропустившего «Скорую» с ребенком
Ярославль, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Мировой суд Фрунзенского района Ярославля признал водителя автомобиля «Хендай» виновным в нарушении правил дорожного движения, он не пропустил автомобиль «Скорой помощи», в котором везли ребенка в больницу.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.