Коронавирус

Время БухгалтераВремя БухгалтераС первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБК31 марта в 08:33

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Без поддержки не оставят

Российская газетавчера в 05:24

Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

РБК31 марта в 08:33

Бюджетный комитет ГД одобрил снижение до 15% соцвзносов для малого и среднего бизнеса

ПРАЙМ30 марта в 14:21

Соцвзносы для малого и среднего бизнеса снизились вдвое

Газета.Ru31 марта в 04:52

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВ31 марта в 04:14

Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Вечерняя Москва30 марта в 14:28

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Вести.Ru31 марта в 06:03
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Авто

Власти облегчат автомобилистам жизнь

На фоне сложной экономической и эпидемиологической ситуации в стране российские власти отложили принятие комплекса мер в отношении водителей, решив снизить нагрузку.
32CARS.ru 05:36
Общество

ФСБ задержала в Крыму сторонников сирийских террористов

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало двух уроженцев Средней Азии, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Право.ру 06:22
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Минобороны опровергли возможный перенос парада Победы на осень

Сегодня некоторые СМИ написали со ссылкой на источник, что власти рассматривают альтернативные варианты проведения Парада из-за угрозы коронавируса.
Говорит Москва 05:50
Футбол

«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург 05:38
Политика

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Интерфакс 03:55
Энергетика

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.
Эхо Москвы 06:32
Политика

Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 регионах России

В 29 российских регионах за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:36
Общество

Главврачу больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Главный врач больницы в Коммунарке для пациентов с коронавирусом Денис Проценко заразился коронавирусом, сообщил телеканал «Россия 24».
Rambler News Service 31 марта в 09:04
Политика

Трамп предсказал договоренность РФ и Саудовской Аравии по нефти

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Россия и Саудовская Аравия достигнут договоренности по ценам на нефть, поскольку для обеих стран это вынужденная необходимость.
IslamNews 05:40
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Общество

Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
РБК 02:59
Экономика

Сбербанк выдал первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты

30 марта 2020 года ПАО «Сбербанк России» сообщило, что выдало первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты в рамках государственной программы кредитования бизнеса, пострадавшего от пандемии китайского коронавируса.
Саминвестор 31 марта в 06:59
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

В Саратовской области начнут выдавать электронные спецпропуска

В Саратовской области спецпропуска начнут выдавать в электронном виде. Поручение было дано губернатором Валерием Радаевым.
Версия-Саратов 05:36
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Общество

Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19.
RT на русском 05:13
Общество

Татарстан ввел особый режим въезда и выезда в 14-ти городах

По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, на въездах может скопиться большое количество автомобилей и вызвать ощущение перекрытия города, однако это не так просто, проверка требует времени.
Эхо Москвы 05:31
Общество

Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом

Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.
Интерфакс 03:55
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди заболевших, находящихся под наблюдением, 6 мужчин и 7 женщин, из них 8 находятся на лечении в домашних условиях.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Экономика

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.
Известия 02:26
Происшествия

В Ярославле лишили прав водителя, не пропустившего «Скорую» с ребенком

Ярославль, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Мировой суд Фрунзенского района Ярославля признал водителя автомобиля «Хендай» виновным в нарушении правил дорожного движения, он не пропустил автомобиль «Скорой помощи», в котором везли ребенка в больницу.
REGNUM 06:11
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости 30 марта в 09:59
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