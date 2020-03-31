Коронавирус

Время БухгалтераВремя БухгалтераС первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБК31 марта в 08:33

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Без поддержки не оставят

Российская газета01 апреля в 05:24

Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

РБК31 марта в 08:33

Госдума сокращает страховые взносы для бизнеса

REGNUM31 марта в 03:54

Соцвзносы для малого и среднего бизнеса снизились вдвое

Газета.Ru31 марта в 04:52

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВ31 марта в 04:14

Госдума во II чтении одобрила снижение соцвзносов для малого бизнеса

РИА Новости31 марта в 03:59

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Вести.Ru31 марта в 06:03
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Происшествия

В Коми от коронавируса скончались две женщины

В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 05:32
Армия и оружие

Власти Канады решили вывести часть военных из Ирака и Украины

В Министерстве национальной обороны Канады анонсировали вывод части военного контингента страны из Ирака и Украины из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 18:31
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Политика

В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 02:16
Энергетика

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета вчера в 11:15
Хоккей

«Ак Барс» ведет переговоры по новому контракту Азеведо

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанский клуб КХЛ намерен продлить контракт с нападающий команды Джастином Азеведо.
Metaratings 05:18
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом

В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.
Доступ1 01:49
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Политика

Киев собирается попросить Москву вывезти украинцев из Непала

Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, принятых из-за коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза ее граждан из Непала.
ФАН 04:00
Шоу-бизнес

«Чудо чудесное»: фанаты Ирины Понаровской обсуждают ее внучку

Grazia 01:08
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

В Тюмени рассказали, как заболели коронавирусом пять новых пациентов

Как стало известно из пяти человек, два прилетели из-за границы и с самого начала находились на контроле, еще два пациента контактировали со вторым заболевшим тюменцем с международного мероприятия.
NashGorod.ru 05:10
Происшествия

В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов

Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
Газета.Ru 01:31
Авто

Audi начала продажи обновленного Audi Q7 в России

Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Автоновости дня 05:20
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Наука

Эксперты выяснили, как хронический стресс влияет на мозг

Как стало известно 15-news.ru, по утверждению экспертов, постоянный стресс оказывает большое влияние на человеческий мозг и способен вызвать физиологические и психические болезни, а также подтолкнуть человека к необдуманным поступкам.
15-news.ru вчера в 15:50
Происшествия

В полмиллиарда рублей оценили ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Москва, 3 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Глава ОСК назвал сумму ущерба, причиненного авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара.
REGNUM 04:33
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Газета.Ru 04:23
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Общество

Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек

За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Интерфакс 04:22
Политика

Путин поручил предоставить бесплатный доступ в Рунет

Президент поручил правительству при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам.
Российская газета 04:25
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
ТАСС 05:30
Единоборства

Крылов рассказал о реакции на Украине на желание получить паспорт РФ

РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес

Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Народные новости 02:56
Экономика

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.
Интерфакс 05:11
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Верующим нужно быть готовыми к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
RT на русском вчера в 13:59
Общество

В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции

В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:22
Кино

Стали известны вероятные детали перезагрузки «Обители зла»

По словам инсайдера, центральными фигурами в перезагрузке франшизы станут Крис Редфилд и его сестра Клэр.
Киноафиша России 04:08
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