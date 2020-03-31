Коронавирус
Время БухгалтераС первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБК31 марта в 08:33
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Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москва30 марта в 14:28
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Политика
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Общество
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Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
Энергетика
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Сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии коронавируса, поскольку спрос упал в 10 раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса.
Общество
Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии
В связи с ситуацией с коронавирусом, Матвиенко предлагает включить в программу импортозамещение медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.
Политика
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Общество
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Общество
Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%
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Общество
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Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Утверждены правила оформления больничных для людей старше 65 лет
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Политика
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Общество
Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом
Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
Общество
Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян
Жители России стали чаще приобретать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Политика
Путин дал правительству право вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
Экономика
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Американская экономика получила мощный удар из-за распространения коронавируса по территории страны.
Общество
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию
Корабль проекта 22350 движется из Североморска в Северодвинск. Фрегат "Адмирал Горшков" отправился на ремонт и модернизацию.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
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Общество
Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»
Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила сообщения с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Экономика
Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть
Белорусский лидер назвал ненормальной ситуацию, когда поставщика определит Минэкономразвития РФ.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Здоровье
Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России
К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Спорт
На базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом
Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19.
Общество
В Петербурге приземлился самолёт из Катара
Общество
В Ростовской области выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Ростовской области за последние сутки.