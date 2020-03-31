Коронавирус

Время БухгалтераВремя БухгалтераС первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБК31 марта в 08:33

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Без поддержки не оставят

Российская газетавчера в 05:24

Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

РБК31 марта в 08:33

Соцвзносы для малого и среднего бизнеса снизились вдвое

Газета.Ru31 марта в 04:52

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Вести.Ru31 марта в 06:03

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВ31 марта в 04:14

Госдума снизила до 15% соцвзносы для малого и среднего бизнеса

ПРАЙМ31 марта в 04:27

Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Вечерняя Москва30 марта в 14:28
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Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Энергетика

Новак назвал бессмысленным продление сделки ОПЕК+ в условиях пандемии

Сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии коронавируса, поскольку спрос упал в 10 раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса.
ТАСС 09:44
Общество

Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии

В связи с ситуацией с коронавирусом, Матвиенко предлагает включить в программу импортозамещение медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.
Эхо Москвы 08:31
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Интерфакс 09:30
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Шоу-бизнес

Борющийся с коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам

Gazeta.SPb 08:31
Общество

Утверждены правила оформления больничных для людей старше 65 лет

Постановление об утверждении порядка оформления больничных для лиц от 65 лет и старше подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Моя Москва.онлайн 03:17
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество

Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
REGNUM 06:05
Общество

Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян

Жители России стали чаще приобретать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса.
РБК 09:36
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Политика

Путин дал правительству право вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
РИА Новости вчера в 14:08
Экономика

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Американская экономика получила мощный удар из-за распространения коронавируса по территории страны.
Российская газета 09:25
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию

Корабль проекта 22350 движется из Североморска в Северодвинск. Фрегат "Адмирал Горшков" отправился на ремонт и модернизацию.
Piter.tv 08:14
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Общество

Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»

Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила сообщения с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».
Коммерсантъ 08:48
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Экономика

Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть

Белорусский лидер назвал ненормальной ситуацию, когда поставщика определит Минэкономразвития РФ.
REGNUM 06:53
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Здоровье

Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России

К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Pro Город Ярославль 08:37
Спорт

На базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом

Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19.
Вести.Ru 09:21
Общество

В Петербурге приземлился самолёт из Катара

Мегаполис онлайн 07:34
Общество

В Ростовской области выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Ростовской области за последние сутки.
Московский Комсомолец 04:44
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