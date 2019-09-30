В целом выплаты сотрудникам-пенсионерам Росгвардии, ФСИН, МЧС, МВД и ФСБ увеличат на 6,3%. Минимальная пенсия для бывших сотрудников МВД составит 17 тысяч рублей, для экс-сотрудников ФСБ – 30 тысяч рублей. Индексация была запланирована еще осенью прошлого года.

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