Экономика
Местное время (г. Пермь)С первого октября военным пенсионерам повысят пенсии
В целом выплаты сотрудникам-пенсионерам Росгвардии, ФСИН, МЧС, МВД и ФСБ увеличат на 6,3%. Минимальная пенсия для бывших сотрудников МВД составит 17 тысяч рублей, для экс-сотрудников ФСБ – 30 тысяч рублей. Индексация была запланирована еще осенью прошлого года.
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Экономика
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Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
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В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Армия и оружие
Американский авианосец окружили китайские корабли
Со спутника удалось запечатлеть, как американский авианосец был окружен пятью военными суднами Китая.
RuNews24.ru вчера в 07:30
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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
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Коммерсантъ 03:43
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В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
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Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
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Новым главой Рослесхоза стал замглавы Росимущества Сергей Аноприенко
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Зеленского спросили про дело сына Байдена
Ранее генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что был рассержен и удивлен, когда узнал, что президент Дональд Трамп "впутал" его в скандал из-за разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.
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Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
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Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24