Экономика
Местное время (г. Пермь)С первого октября военным пенсионерам повысят пенсии
С учетом повышения средний размер пенсии военным вырастет до 26,2 тысяч рублей. С октября начнется индексация пенсий для бывших силовиков и военнослужащих. Для этого из федерального бюджета выделят 3,7 миллиардов рублей.
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Пенсии военных пенсионеров проиндексируют с 1 октября на 2% выше инфляции
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Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
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12 августа Порошенко заявил, что готов к допросу с использованием полиграфа в прямом эфире.
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Авто
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На Кубани рядом с кафе открыли стрельбу из автомата
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Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
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Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
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Нижегородец два года изводил соседей конским ржанием
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