Экономика
Местное время (г. Пермь)С первого октября военным пенсионерам повысят пенсии
С учетом повышения средний размер пенсии военным вырастет до 26,2 тысяч рублей. С октября начнется индексация пенсий для бывших силовиков и военнослужащих. Для этого из федерального бюджета выделят 3,7 миллиардов рублей.
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Пенсии военных пенсионеров проиндексируют с 1 октября на 2% выше инфляции
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Суть эксперимента заключалась в том, чтобы спровоцировать удар молнии в змея с металлическим стержнем, после чего заряд должен был переместиться по мокрой веревке к ключу.
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РИА Новости 10:19
Политика
Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве
ПАСЕ на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе.
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«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
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Финансы
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CNPC обнаружила новые запасы нефти и газа в Китае
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США расширили санкционные списки россиян
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Газета.Ru 13:26
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Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
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Штраф для уклонистов от армии могут увеличить в шесть раз
В России могут увеличить в шесть раз штраф для тех, кто уклоняется от службы в армии.
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СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
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Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
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Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
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