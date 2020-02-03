Общество
BFM.ruС поезда Пекин-Москва сняли всех пассажиров
Все пассажиры поезда Пекин-Москва были сняты на китайской границе. Состав прибыл в Забайкальский регион пустым. Это сделано для того, чтобы снизить риск распространения нового коронавируса, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, напомнили в публикации на официальном портале Забайкальского края, с 3 февраля приостановлено «до особого указания».Телеканал 360°вчера в 23:35
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Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров. Их сняли на границе
Телеканал 360°вчера в 23:35
Единственный оставшийся: ночью из Москвы выехал пассажирский поезд Москва-Пекин
Вести.Ru01 февраля в 22:30
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Баскетбол
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" проведет церемонию памяти перед матчем регулярного чемпионата против "Портленд Трэйл Блейзерс", сообщает журналист USA Today Сэнди Хупер.
Происшествия
Артемий Панарин обвинил «Аэрофлот» в жестоком обращении с животными
Происшествия
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
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После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Кино
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Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
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Объявление о продаже девочки в Челябинске разместил ее старший брат
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По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.