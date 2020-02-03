Общество

BFM.ruBFM.ruС поезда Пекин-Москва сняли всех пассажиров

Все пассажиры поезда Пекин-Москва были сняты на китайской границе. Состав прибыл в Забайкальский регион пустым. Это сделано для того, чтобы снизить риск распространения нового коронавируса, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, напомнили в публикации на официальном портале
 Забайкальского края, с 3 февраля приостановлено «до особого указания».
Телеканал 360°вчера в 23:35

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Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажиров

Российская газета01:04

Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров. Их сняли на границе

Телеканал 360°вчера в 23:35

Единственный оставшийся: ночью из Москвы выехал пассажирский поезд Москва-Пекин

Вести.Ru01 февраля в 22:30

Источник: пассажиров поезда из Пекина высадили на китайской границе

РИА Новостивчера в 22:45

Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажиров после приостановки сообщения

ТАССвчера в 20:09

Поезд Москва-Пекин пересек границу в Забайкалье без пассажиров

Zab.RUвчера в 20:38

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

РБКвчера в 22:15
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Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Ведомости 00:48
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Армия и оружие

В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
REGNUM 00:55
Общество

Рабочая неделя в Петербурге началась с эвакуаций судов и детских садов

Несколько районных судов Петербурга начали рабочую неделю с эвакуаций из-за поступления сообщений о «заминировании».
REGNUM 01:23
Шоу-бизнес

«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
VSE42.RU вчера в 21:03
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
ToDay News Ufa 31 января в 03:06
Баскетбол

«Лейкерс» проведут церемонию памяти Брайанта

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" проведет церемонию памяти перед матчем регулярного чемпионата против "Портленд Трэйл Блейзерс", сообщает журналист USA Today Сэнди Хупер.
Газета.Ru 31 января в 15:41
Происшествия

Артемий Панарин обвинил «Аэрофлот» в жестоком обращении с животными

Первый областной 01:18
Происшествия

Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 04:39
Здоровье

Уже десять челябинских школ закрыли на карантин

В Челябинске на карантин закрыто десять школ и 432 класса.
Коммерсантъ Челябинск 00:18
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

Смертельное ДТП в Москве попало на видео

Камера наблюдения сняла момент ДТП на улице Свободы в Москве, в результате которого погибли два человека.
РИА Новости вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Кино

Драма «1917» стала лучшим фильмом по версии BAFTA

Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
Российская газета вчера в 20:14
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru 30 января в 23:09
Происшествия

Объявление о продаже девочки в Челябинске разместил ее старший брат

Эхо Москвы в Челябинске 01:22
Футбол

Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Газета.Ru вчера в 20:58
Общество

Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией

Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22
Футбол

Это’О рассчитывал, что «Анжи» возьмет Лигу чемпионов

Globallookpress Знаменитый камерунский футболист Самуэль Это'О рассчитывал, что российский "Анжи" сможет побороться за самые высокие награды.
РЕН ТВ вчера в 20:29
Происшествия

Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева

По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Известия вчера в 15:56
Политика

Министром экономики Свердловской области стал бывший вице-мэр Мегиона

ФедералПресс 01:02
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