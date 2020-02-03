с чего всё началось

Все пассажиры поезда Пекин-Москва были сняты на китайской границе. Состав прибыл в Забайкальский регион пустым. Это сделано для того, чтобы снизить риск распространения нового коронавируса, сообщает РИА Новости.

С поезда Пекин-Москва сняли всех пассажиров

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