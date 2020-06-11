Происшествия

Газета.RuГазета.RuС погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым прошла в траурном зале при Институте имени Склифосовского, сообщает телеканал 360. Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
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с чего всё началось

Прощание с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем прошло в Москве. Видео

В траурном зале при Институте имени Склифосовского прошла церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым — он погиб в аварии с пьяным Михаилом Ефремовым. Попрощаться с ним пришли знакомые и коллеги.
Телеканал 360°01:06

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Прощание с погибшим в ДТП с Ефремовым началось в храме под Рязанью. Видео

Телеканал 360°07:39

Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью

РИА Новости07:52

Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, похоронят в четверг под Рязанью

ТАССвчера в 13:41

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Газета.Ru04:26

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

РБК02:55

В Москве простились с погибшим в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ01:52

В Москве простились с водителем, погибшим в результате ДТП с Ефремовым

Вести.Ru04:30
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Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
1
Общество

Tesla становится самой дорогой автомобильной компанией в мире

Акции компании Tesla превысили отметку $1 тысячи, что делает ее самой ценной автомобильной компанией в мире.
Вести.Ru вчера в 19:46
2
Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
2
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель второй раз стала мамой

Девушка назвала родившеюся малышку второй принцессой, чувства к которой «слов не подобрать и не описать».
RuNews24.ru вчера в 19:31
8
Здоровье

Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
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Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1K
Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
31
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева опубликовала редкое фото с супругом

На фото супруги запечатлены на корабле, на фоне живописных гор.
RuNews24.ru 06:19
2
Здоровье

Минздрав Украины готовит срочные меры из-за вспышки COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране ещё никогда не было таких высоких показателей заболеваемости коронавирусом, как в последнее время, потому его ведомство готовится срочно принять меры.
Свободная Пресса 06:36
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
848
Наука

Ученые определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын

Ученые-археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын.
Evo-rus.com вчера в 02:15
21
Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
236
Общество

Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной

Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
Общество

Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом

Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
7
Общество

Объявлены сроки выдачи аттестатов российским школьникам

Большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные — до 15-го.
Lenta.ru 07:48
Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
85
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
37
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
520
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
46
Общество

Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников компаний на коронавирус

Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников столичных компаний на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 07:53
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
863
Общество

Школы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября, заявил в четверг, 11 июня, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
Известия 07:56
26
Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня

Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 21 июня.
ТАСС 07:50
8
Происшествия

Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 12:03
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Кино

Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру 09 июня в 10:16
2
Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
59
Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
69
Происшествия

Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Калужской области

Газета.Ru 07:07
6
Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

Газета.Ru 05:13
2,2K
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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