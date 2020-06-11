Происшествия
Газета.RuС погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым прошла в траурном зале при Институте имени Склифосовского, сообщает телеканал 360. Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
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В траурном зале при Институте имени Склифосовского прошла церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым — он погиб в аварии с пьяным Михаилом Ефремовым. Попрощаться с ним пришли знакомые и коллеги.Телеканал 360°01:06
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