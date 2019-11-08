Происшествия
РИА НовостиС полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Шестимиллиардное имущество полковника ФСБ Черкалина отошло государству
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