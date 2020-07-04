Здоровье

RuNews24.ruRuNews24.ruС помощью мороженого доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь

В ходе обследования было выявлено, что у пациента пониженный уровень гемоглобина, что говорит об анемии, утверждающей в мысли об онкологии. После всевозможных обследований раковой опухоли было не обнаружено.
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Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Lenta.ru11:02

Доктор Мясников рассказал, как мороженое может помочь выявить опасную болезнь

Газета.Ru10:51

Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого

РИА Новости10:05

Доктор Мясников выявил опасную болезнь пациента с помощью мороженого

Комсомольская правда10:24

Доктор Мясников смог определить серьёзную болезнь с помощью мороженого

News.ru09:55

Мороженое помогло доктору Мясникову выявить серьезное заболевание

Московский Комсомолец09:15

Мороженое помогает выявить серьезное заболевание

Вести.Ru05:48
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