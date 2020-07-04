Здоровье
RuNews24.ruС помощью мороженого доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь
В ходе обследования было выявлено, что у пациента пониженный уровень гемоглобина, что говорит об анемии, утверждающей в мысли об онкологии. После всевозможных обследований раковой опухоли было не обнаружено.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:32, Ашберн
Космос
Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором
Аргументы и Факты вчера в 13:37
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
Общество
Топливо вновь подскочило в цене на Сахалине
Напомним, последний раз цены на горючее Роснефть поднимала в конце июня . Тогда они подскочили сразу на 20 копеек.
АСТВ 20:13
Политика
Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
Lenta.ru 20:15
Происшествия
Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке
Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове.
РБК вчера в 16:40
Гаджеты
Специалисты прогнозируют изменения комплектации нового iPhone
Минг-Чи Куо, известный не одним точным прогнозом о готовящейся к выходу на рынок продукции компании Apple, названный изданием Business Insider «наиболее точным аналитиком деятельности Apple в мире», сообщил о новшествах выпуска новой линейки iPhone 12.
RuNews24.ru 02 июля в 03:20
Политика
Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
Политика
Трамп снова пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса
Президент США Дональд Трамп снова заявил, накажет Китай за пандемию коронавируса.
Газета.Ru 20:18
Армия и оружие
Индия может отказаться от Су-57 из РФ в пользу F-35 из США
Дни24 вчера в 05:35
Наука
Мягкого робота-медузу создали в США
Специалисты из Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, своим внешним видом напоминающего медузу.
Discover24 04:03
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о риске пандемии свиного гриппа
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о новом штамме свиного гриппа G4 EA H1N1, который обнаружили в Китае.
News.ru вчера в 11:02
Армия и оружие
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27a. Изменили два предмета
29 июня в Dota 2 вышел патч 7.27. В нём изменили ряд предметов и переработали выбор героев в All Pick и Captain’s Mode.
Dota2.ru 17:40
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
Технологии
Названы привычки, которые могут угнетать работу мозга
Академики определили, какие привычки могут негативно влиять на человеческий мозг.
ToDay News Ufa 11:34
Политика
Политолог Мартынов сообщил о подробностях слушания по делу MH17
Слушания по делу о крушении самолета, который следовал рейсом MH17, прокомментировал директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Политическая Экспертиза 18:45
Авто
Chevrolet Niva получил новую приборную панель
АвтоВАЗ готовит к дебюту новую версию внедорожника Chevrolet Niva, который будет называться Lada Niva.
Новые автомобили 13:17
Происшествия
Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:39
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском 13:21
Здоровье
«Не влезет»: врач из России умерла от коронавируса из-за отказа в КТ
Врач-гинеколог Галина Лебедева, которая отработала в Уярской больнице 34 года, умерла после заражения коронавирусом из-за поражения легких.
Общественная служба новостей 12:11
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ 16:39
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости 02 июля в 10:58
Шоу-бизнес
Харламов резко похудел после расставания с Асмус
В начале лета Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод, о чем сообщили подписчикам.
Экономика сегодня 12:05