Происшествия
Газета.RuС пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов. Об этом говорится в сообщении СК.
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с чего всё началось
Следственный комитет снял обвинения с четверых фигурантов дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля— Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова, говорится на сайте ведомства.Дождь05:51
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