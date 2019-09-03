с чего всё началось

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов. Об этом говорится в сообщении СК.

С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

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