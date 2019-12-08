Происшествия

Газета.RuГазета.RuС российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.
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Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, что в 2019 году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей.
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Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2019 году

РБК09:27

Глава СК РФ рассказал о доле взяток в коррупционных преступлениях

News.ru07:40

Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

Российская газета06:18
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