Происшествия

Lenta.ruLenta.ruС российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.
Читать в источнике
Комментировать156
с чего всё началось

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. «Авангард» подведомствен Министерству промышленности и торговли.
Ведомостивчера в 16:31

Подробнее о событии

В Башкирии с военного завода пропали сотни тонн взрывчатки

ProUfu.ru00:33

СМИ узнали о пропаже более 275 т взрывчатых веществ с оборонного завода

РБК00:30

«Ведомости»: с оборонного завода в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатых веществ

Коммерсантъвчера в 21:19

В Башкирии бесследно пропало 276 тонн взрывчатки, у следователей есть версия, куда она могла деться

Уфа1.рувчера в 22:19

В Башкирии с оборонного предприятия пропали сотни тонн взрывчатки

Башинформвчера в 21:57

С оборонного завода в Башкирии похитили сотни тонн взрывчатки: что известно на данный момент

КП - Уфа01:14

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

Ведомостивчера в 16:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика

Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР

Россия и Китай предлагают смягчить ряд санкций в отношении Северной Кореи в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране, говорится в проекте резолюции ООН, подготовленном двумя Москвой и Пекином.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
РИА Новости вчера в 18:03
Интернет

Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева

Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
РИА Новости 00:00
Фигурное катание

Ягудин влез в грязный скандал с Тарасовой

Фигурист возмущен травлей знаменитого тренера. Алексей Ягудин отметил, что относится к своей наставнице как ко второй маме.
Дни.ру 00:41
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Гаджеты

JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечных батареях

Компания JBL запустила краудфандинговую кампанию, которая нацелена на реализацию проекта по созданию беспроводных наушников-вкладышей для улицы под названием Reflect Eternal, работающих на солнечных батареях.
REGNUM вчера в 15:00
Экономика

Goldman Sachs перестанет финансировать добычу нефти в Арктике и угля

Американский банк Goldman Sachs заявил, что он не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче энергетического угля.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста вчера в 12:56
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело вчера в 04:10
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Lenta.ru вчера в 20:01
Общество

РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея.
РБК вчера в 19:54
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Происшествия

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

РИА Новости вчера в 20:52
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Политика

Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.
Московский Комсомолец 01:18
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Футбол

«Бавария» предложила контракт Тухелю

Чемпион Германии якобы уже предложил тренеру долгосрочный контракт.
Евро-футбол.ру 00:17
Общество

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru вчера в 18:54
Политика

Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Газета.Ru 15 декабря в 22:34
Авто

Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля

Новые автомобили 14 декабря в 23:46
Гаджеты

Выходит более доступная версия Samsung Galaxy S10+

Проверенный сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma), который регулярно публикует достоверные сведения о новинках мобильной индустрии, обнаружил в базе данных китайского регулятора подтверждение скорого выхода новой версии смартфона Samsung Galaxy S10+.
iXBT.com 00:29
Здоровье

Встречаем с улыбкой: щетки-напальчники, зубная паста для сладкоежек и кокосовое масло для полоскания

Каждая из линеек дополняется зубной нитью iLO, а также колпачком для зубной щетки iRO, изготовленным из запатентованного полимера с бактерицидными характеристиками.
WomanHit.ru вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Политика

CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
ТАСС вчера в 22:37
Технологии

Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Astera вчера в 15:13
Общество

Boeing заявила о приостановке производства самолетов 737 MAX

Компания Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 20:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное