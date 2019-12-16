ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. «Авангард» подведомствен Министерству промышленности и торговли.

с чего всё началось

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.

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