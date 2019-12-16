Происшествия

Lenta.ruLenta.ruС российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.
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с чего всё началось

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. «Авангард» подведомствен Министерству промышленности и торговли.
Ведомостивчера в 16:31

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В Башкирии с оборонного предприятия пропали сотни тонн взрывчатки

Башинформвчера в 21:57

С оборонного завода в Башкирии похитили сотни тонн взрывчатки: что известно на данный момент

КП - Уфа01:14

В Башкирии бесследно пропало 276 тонн взрывчатки, у следователей есть версия, куда она могла деться

Уфа1.рувчера в 22:19

СМИ узнали о пропаже более 275 т взрывчатых веществ с оборонного завода

РБК00:30

«Ведомости»: с оборонного завода в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатых веществ

Коммерсантъвчера в 21:19

Минпромторг сообщил о пропаже почти 300 тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

URA.Ruвчера в 21:17

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

Ведомостивчера в 16:31
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Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Политика

«Нафтогаз» опроверг договоренность с «Газпромом» по транзиту

"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины.
Утро.ru вчера в 09:19
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Вести.Ru вчера в 16:10
Политика

Дмитрий Чернышов ушёл в отставку

Байкал24 вчера в 21:40
Общество

«Дочку» РЖД обязали заплатить более 1 млн рублей за песни в плацкартах

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) более миллиона рублей за незаконную трансляцию в плацкартных вагонах 57 песен российских и зарубежных исполнителей.
РЕН ТВ 04:31
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 03:59
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000

РИА Новости 04:03
Футбол

Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Газета.Ru 02:50
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета вчера в 23:20
Политика

Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Газета.Ru 15 декабря в 22:34
Политика

Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах

Верховный суд (ВС) РФ в 2019 году принял решения о ликвидации 11 политических партий, семь лет не участвовавших в выборах, три из них пока не вступили в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
РИА Новости 02:32
Технологии

«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов

Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 03:43
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Космос

Неожиданное открытие: Астрономы доказали, что Вселенная замкнута

Новое неожиданное открытие сделали ученые-астрономы и доказали, что наша Вселенная замкнута.
Ugpressa.ru 15 декабря в 22:55
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Цекало вместе с молодой женой нарядил елку в особняке в Лос-Анджелесе

В своем микроблоге 28-летняя казахская художница Дарина Эрвин поделилась с поклонниками подробностями совместных вечеров с 58-летним супругом, продюсером Александром Цекало.
RuNews24.ru 04:05
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 15 декабря в 14:19
Политика

В Кремле отфиксировали слова Зеленского о российских журналистах на Украине

Напомним, 10 декабря на пресс-конференции по итогам встречи "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский пообщался с российскими журналистами и даже пригласил их на Украину.
Life.ru 04:26
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вводит налог для самозанятых в 19 регионах РФ с 1 января 2020 года.
Аргументы и Факты 15 декабря в 08:17
Армия и оружие

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
REGNUM 15 декабря в 19:54
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 15 декабря в 11:44
Политика

Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:03
Фигурное катание

Ягудин поддержал Тарасову и оскорбил болельщиков

Наша версия 01:37
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru вчера в 11:21
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
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