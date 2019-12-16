Происшествия

Lenta.ruLenta.ruС российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Предприятие находится в подчинении у военного министерства.
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с чего всё началось

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. «Авангард» подведомствен Министерству промышленности и торговли.
Ведомостивчера в 16:31

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В Башкирии с оборонного завода похитили сотни тонн взрывчатки

КП - Уфавчера в 23:13

В Башкирии с оборонного предприятия пропали сотни тонн взрывчатки

Башинформвчера в 21:57

В Башкирии бесследно пропали 276 тонн взрывчатки, у следователей есть версия, куда она могла деться

Уфа1.рувчера в 22:19

СМИ узнали о пропаже более 275 т взрывчатых веществ с оборонного завода

РБКвчера в 22:19

«Ведомости»: с оборонного завода в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатых веществ

Коммерсантъвчера в 21:19

Минпромторг сообщил о пропаже почти 300 тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

URA.Ruвчера в 21:17

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

Ведомостивчера в 16:31
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Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
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Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru вчера в 18:54
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Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:36
Культура

Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках по телевидению

Lenta.ru вчера в 14:03
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Армия и оружие

Сверхзвуковой МиГ-23 нанёс мощнейшие удары по турецким военным и боевикам. Видео

Avia.pro вчера в 01:00
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Плющенко резко ответил хореографу группы Тутберидзе

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Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Известия вчера в 23:33
Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Футбол

В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю

Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Аргументы и Факты вчера в 01:18
Авто

Самый восточный салон Toyota обрел новый дом

Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
АвтоБизнесРевю вчера в 09:49
Игры

В Microsoft рассказали о новой игровой приставке Xbox Series X

Спенсер рассказал, что вычислительная мощность новой консоли будет в четыре раза выше, чем у предыдущей приставки этой серии — Xbox One X. Приставка будет работать на базе процессора Ryzen Zen 2 от AMD, графический процессор также будет поставляться этой компанией.
REGNUM 14 декабря в 00:03
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер вчера в 09:40
Гаджеты

Очки виртуальной реальности Huawei VR Glass поступают в продажу

23 октября компания Huawei официально представила Huawei VR Glass: как и следует из названия, речь идёт о компактной гарнитуре виртуальной реальности, стоимость которой составляет 2999 юаней (примерно $424).
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Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM 15 декабря в 09:39
Шоу-бизнес

РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом

В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Фигурантку дела о хищениях у банка «Югра» отпустили из СИЗО

В августе "Коммерсантъ" сообщал, что сумма ущерба в деле о хищениях из банка "Югра" выросла почти в 27 раз — с 7,5 млрд до 200 млрд руб. Банк признали банкротом в 2018 году.
РБК вчера в 22:15
Общество

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
РИА Новости вчера в 19:20
Технологии

Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
РБК вчера в 15:28
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Экономика

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Ведомости вчера в 03:45
Политика

США обвинили российский корабль в «опасных маневрах» у своих берегов

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры у берегов американских штатов, передает CNN.
Росбалт вчера в 23:55
Общество

Rambler потребовала заблокировать Twitch в России

Требования включают блокировку Twitch в России и взыскание рекордной компенсации в размере 180,345 млрд рублей (около $2,9 млрд), сообщила представляющая стриминговую платформу в суде Юлианна Табастаева.
Forbes вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета вчера в 23:20
Музыка

Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»

Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
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Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК вчера в 21:51
Армия и оружие

В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения

SM News вчера в 16:07
Экономика

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Известия вчера в 14:59
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