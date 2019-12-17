Следственное управление УМВД по Стерлитамаку (Башкирия) возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», говорится в постановлении следователя, датированном 25 ноября.

с чего всё началось

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.

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