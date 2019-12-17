Происшествия

Lenta.ruLenta.ruС российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.
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с чего всё началось

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

Следственное управление УМВД по Стерлитамаку (Башкирия) возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», говорится в постановлении следователя, датированном 25 ноября.
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В Башкирии с оборонного предприятия пропали сотни тонн взрывчатки

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С оборонного завода в Башкирии похитили сотни тонн взрывчатки: что известно на данный момент

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В Башкирии бесследно пропало 276 тонн взрывчатки, у следователей есть версия, куда она могла деться

Уфа1.рувчера в 22:19

СМИ узнали о пропаже более 275 т взрывчатых веществ с оборонного завода

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«Ведомости»: с оборонного завода в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатых веществ

Коммерсантъвчера в 21:19

Минпромторг сообщил о пропаже почти 300 тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

URA.Ruвчера в 21:17

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

Ведомостивчера в 16:31
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В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Наука

Простуда и грипп мешают друг другу заражать людей

Ученые из Великобритании выяснили, что грипп и простуда мешают друг другу заражать новых жертв среди людей.
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Авто

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АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
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Происшествия

Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом

Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
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Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
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В 2039 году в Пулково заработает новый терминал

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В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Общество

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Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
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