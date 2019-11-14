Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц. Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов

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