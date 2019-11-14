Экономика
Lenta.ruС россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов
Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц. Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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Повторный рост НДС. Минфин компенсирует льготы нефтяникам за счет россиян
Национальная служба новостей12:00
Минфин предложил повысить размер налогов и штрафов для пополнения бюджета
Общая газета.RUвчера в 16:03
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Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Lisa.ru 13 ноября в 22:45
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
Интерфакс 00:42
Футбол
Сборная Финляндии попала на чемпионат Европы впервые в истории
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Газета.Ru 18:30
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости 10:54
Футбол
Аршавин выложил фото, на котором держит Быстрова за пах
Экс-форвард "Зенита" Андрей Аршавин в Instagram поделился с подписчиками фото, на котором он борется за мяч с экс-хавбеком "Спартака" Владимиром Быстровым, придерживая футболиста "красно-белых" за пах.
РИА Новости 14:32
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
RT на русском 13:03
Футбол
Президент РФС сменил главу судейского комитета на фоне скандалов
Николай Левников покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, который он занимал с мая 2018 года.
ТК Звезда 07:08
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
РБК 09:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной
Дмитрий Шепелев – российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске – рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
РИА Новости 17:17
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости 12:19
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС вчера в 03:12
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Красная весна вчера в 16:27
Армия и оружие
Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»
Росатом опубликовал приказ, прежде носивший высшую степень секретности, который касается ракеты П-5 – предшественницы «Калибров».
Взгляд.ру 20:20
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета 20:05
Политика
Помпео заявил о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru 16:36
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Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
Авто
Гиперкар Aspark Owl стал намного мощнее и чуть дешевле
Авторы гиперкара декларируют разгон с нуля до 60 миль/ч (97 км/ч) за 1,69 с (японцы называют это рекордом для дорожных машин на дорожных же шинах) и до сотни за 1,9 с. Кроме того, ускорение с нуля до 300 км/ч занимает 10,6 с, а максималка купе Aspark Owl теперь равна 400 км/ч (в первых версиях была только 280).
Драйв 13 ноября в 02:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Экспресс газета 05:28
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Телеканал 360° 15:45
Общество
Медицинская справка для получения водительских прав станет дороже
Согласно приказу Минздрава, зарегистрированного в министерстве юстиции, с 22 ноября процедура получения медицинской справки для управления транспортным средством станет сложнее и дороже для водителей, сообщает «РГ».
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:03
Авто
АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автоновости дня вчера в 02:05
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Здоровье
В Челябинской области планово меняют главных внештатных врачей
Два новых внештатных специалиста при региональном минздраве назначены в Челябинской области за последние два месяца.
Южноуральская панорама 07:00
Политика
Трамп помиловал двух американских военных
Президент США Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, осуждённых за военные преступления в Афганистане.
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Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости 14:02
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Коммерсантъ 19:19