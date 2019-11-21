Экономика

Lenta.ruLenta.ruС россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать352
с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК20 ноября в 22:00

Подробнее о событии

Власти РФ рассчитывают за год привлечь на добровольную пенсию 1 трлн рублей

REGNUM21 ноября в 02:31

РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Ведомости21 ноября в 02:06

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ru20 ноября в 23:03

Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

Говорит Москва21 ноября в 01:20

РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

ТАСС21 ноября в 01:03

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Коммерсантъ21 ноября в 01:50

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

РБК20 ноября в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Алферова удивила поклонников своей красотой

OAnews вчера в 14:30
Происшествия

Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.
РИА Новости 02:56
Происшествия

Пилот самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Командир лайнера доложил о произошедшем диспетчерам ростовского авиаузла, после чего самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 03:04
Гаджеты

Стоимость смартфона Honor V30 удивляет

Чем ближе дата премьеры флагманских смартфонов Honor V30 и V30 Pro, тем больше подробностей о них мы узнаем.
iXBT.com вчера в 00:49
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия вчера в 16:43
Политика

Китайский шпион раскрыл детали секретных операций Пекина

Китайский шпион решил выдать детали секретных операций Пекина в обмен на политическое убежище в Австралии, пишет The Sydney Morning Herald.
Полит.ру вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ вчера в 17:30
Спорт

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс вчера в 05:35
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Известия вчера в 12:27
Культура

Вайкуле осталась недовольна аплодисментами на «Золотом граммофоне»

Телепрограмма вчера в 22:53
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал плавающих детей под песню Пугачевой

Шоумен опубликовал ролик, на котором двойняшки показывают трюки в бассейне под хит Аллы Пугачёвой.
Uznayvse.ru 22 ноября в 06:01
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

По словам главы МИД РФ, Трояновский был знаменит своей эрудицией, дипломатическим чутьем и умением находить блестящие выходы из сложных ситуаций.
Известия вчера в 17:45
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

РИА Новости 01:15
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Баскетбол

49 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Шарлотт»

Чемпионат 00:36
Происшествия

В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
REGNUM 02:49
Политика

Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Ведомости вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Общество

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

РИА Новости 02:21
Происшествия

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Вести.Ru 01:59
Политика

Джонсон поделился планами в случае победы на выборах

При победе консерваторов на выборах Великобритания подпишет соглашение по Brexit, а Лейбористская партия в случае выигрыша обещает провести новый референдум.
РБК вчера в 21:06
Общество

Синоптики назвали последствия арктического вторжения

«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Известия 02:48
Футбол

В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Discover24 02:16
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное