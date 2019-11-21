Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВласти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Объем привлеченных новой системой накопительной пенсии — гарантированным пенсионным планом средств ожидается в 2021 году в размере 1 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные проекта Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать374
с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК20 ноября в 22:00

Подробнее о событии

Власти РФ рассчитывают за год привлечь на добровольную пенсию 1 трлн рублей

REGNUM21 ноября в 02:31

РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Ведомости21 ноября в 02:06

Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

Говорит Москва21 ноября в 01:20

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Коммерсантъ21 ноября в 01:50

РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

ТАСС21 ноября в 01:03

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ru20 ноября в 23:03

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

РБК20 ноября в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Общество

Умерла бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Коммерсантъ 14:39
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Происшествия

После задымления в российской шахте пропали трое горняков

После задымления на одной из нефтяных шахт в Республике Коми без вести пропали три человека.
Lenta.ru 14:52
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru 10:06
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru вчера в 18:01
Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

ТАСС 14:04
Теннис

Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса

В Мадриде завершился розыгрыш Кубка Дэвиса. В финале сборная Испании победила команду Канады и в шестой раз стала победительницей турнира.
Вести.Ru 15:43
Транспорт

МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам будет бесплатным в течение двух недель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье вечером.
Интерфакс 15:14
Единоборства

Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Ортиса

Как сообщается на сайте РИА «Новости», накануне в Лас-Вегасе состоялся поединок американского боксера Деонтея Уайлдера против кубинца Луиса Ортиса.
Лезги газет 13:46
Происшествия

На Украине возбудили дело после ДТП с уполномоченным по правам ребёнка

Полиция Киевской области возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля уполномоченного президента Украины по правам ребёнка Николая Кулебы, который был впоследствии госпитализирован.
RT на русском 13:40
Общество

Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник из-за забастовки

Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
РИА Новости 14:09
Футбол

Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

RT на русском 14:11
Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru 13:00
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Происшествия

Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании

Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.
Газета.Ru 11:49
Футбол

Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

Sport24.ru 15:17
Происшествия

На севере Москвы загорелись гаражи и административное здание

РБК 13:47
Армия и оружие

Джонсон опроверг сообщения СМИ о сокращениях в британской армии

РИА Новости 11:09
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
RT на русском 13:22
Общество

Диетолог назвала худшие продукты для завтрака

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
РИА Новости 09:20
Фигурное катание

Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии

РИА Новости 05:56
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

Sport24.ru 15:37
Политика

Майкл Блумберг заявил о вступлении в президентскую гонку в США

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку в США.
ТАСС 10:38
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника

В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
RT на русском 09:05
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Футбол

Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба тульского "Арсенала" подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).
Чемпионат 11:48
Футбол

Матч «Лечче» — «Кальяри» перенесен на понедельник

Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Кальяри» будет проведен в понедельник, 25 ноября, информирует пресс-служба «Кальяри».
Спорт-Экспресс 15:36
Армия и оружие

В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное