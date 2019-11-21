Экономика

Lenta.ruLenta.ruС россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБКвчера в 22:00

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Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

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Ведомости02:06

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

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Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ruвчера в 23:03
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

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В США представили внедорожные версии Kia Seltos

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Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
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