Экономика
Lenta.ruС россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.РБКвчера в 22:00
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Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Космос
Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании
Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Дождь 04:51
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM 15:39
Общество
Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя
В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
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Экономика
Помощник президента Белоусов назвал три рецепта роста экономики
Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста.
Известия 16:55
Здоровье
Алкоголики и наркоманы не сядут за руль
Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
Полярный круг вчера в 22:26
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Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 11:27
Авто
Кроссовер Mercedes-Maybach GLS сохранил кузов донора
Если седан Mercedes-Maybach отличается от донора габаритами и конструкцией кузова, то кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил то же металлическое тело, что и у исходного «джи-эль-эса».
Драйв 07:06
Происшествия
В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата
В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главное управление МВД по региону.
РИА Новости 17:32
Политика
В США заявили, что не против газа из России в Европе
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ТАСС 15:56
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Телеканал 360° вчера в 18:27
Игры
Сценарист Max Payne и Alan Wake объявил о работе над новым проектом
Сэм Лэйк — финский писатель и сценарист, среди работ которого — сюжеты для Quantum Break и Control, а также серий Max Payne и Alan Wake.
CyberSport.ru 13:44
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
Общество
Сбербанк извинился за пароль с призывом убивать евреев
Клиент Сбербанка получил от кредитной организации сообщение с паролем CRYVKILLJEWS. Расшифровать его можно как «Плачь, убивай евреев».
Gazeta.SPb 06:43
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Радио Sputnik вчера в 13:03
Здоровье
Назван простой способ снизить риск сердечных заболеваний
Медики в США пришли к выводу, что употребление бобовых, включая горох и чечевицу, поможет предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Аргументы и Факты 17:03
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Политика
В МИД РФ прокомментировали «шпионский скандал» в Сербии
Передает корреспондент The Moscow Post. Сегодня состоялся брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
The Moscow Post 09:58
Авто
В США представили внедорожные версии Kia Seltos
Компания KIA представила внедорожную модификацию кроссовера KIA Seltos.
Rusargument 02:25
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы
Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.
Слово и Дело 03:17
Армия и оружие
СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки
Московский Комсомолец 16:18
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
BFM.ru вчера в 13:19
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога
В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
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Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru 18:01
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Телепрограмма 07:02
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02