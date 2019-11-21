Экономика

Lenta.ruLenta.ruС россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБКвчера в 22:00

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URA.Ruвчера в 23:03
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
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Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
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По всей стране в крупных городах у стен медицинских учреждений выстраиваются очереди из автомобилистов.
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МИД России прокомментировал успешные парламентские выборы в Белоруссии

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Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
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Подлодку «Петропавловск-Камчатский» примут в состав ВМФ 25 ноября

25 ноября в Санкт-Петербурге на предприятии-изготовителе «Адмиралтейские верфи» состоится церемония приема субмарины «Петропавловск-Камчатский» в состав ВМФ.
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NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

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