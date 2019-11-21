Экономика

Lenta.ruLenta.ruС россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБКвчера в 22:00

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Власти рассчитывают, что граждане вложат в новую систему добровольных пенсионных накоплений около триллиона рублей

Эхо Москвы03:31

РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Ведомости02:06

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ruвчера в 23:03

Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

Говорит Москва01:20

РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

ТАСС01:03

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Коммерсантъ01:50

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

РБКвчера в 22:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 07:45, Ашберн
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Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
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Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Коммерсантъ 06:50
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Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

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Экономика

Начисления за налоговую выгоду предложили ограничить

Суммы доначислений, которые вменяет ФНС за необоснованную налоговую выгоду, выявив схему, предлагают ограничить.
Время Бухгалтера 05:02
Наука

Все функции мозга может выполнять одно полушарие

Несмотря на удаление одного из полушарий головного мозга, человек не теряет дееспособность, так как нейронные связи становятся более прочными.
МедиаПоток вчера в 08:02
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости вчера в 03:17
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В Липецке автомобилисты штурмуют наркологов за справками для ГИБДД

Новые правила медицинского освидетельствования, по которым в медицинских справках для водителей от наркологов должен быть обязательный анализ мочи и крови, вызвали панику в Липецке.
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Политика

Госдума отменила ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Закон об МГУ и СПбГУ дает президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов по пять лет.
Интерфакс 06:22
Экономика

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Pravda.Ru 00:11
Экономика

«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
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Общество

Мэру Львова вручили документ о подозрении

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила документ о подозрении мэру Львова Андрею Садовому.
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Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру

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Семья Заворотнюк ответила на слухи о ее смерти

Семья звезды опубликовала скриншоты переписки, в которой неизвестный инсайдер со ссылкой на врача клиники, в которой лечится Заворотнюк, заявляет о ее смерти.
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Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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Козак высказался по поводу газовой войны с Украиной

Козак дал понять, что «Россия против любых газовых войн» и старается, чтобы «все было урегулировано заблаговременно», сообщает РИА «Новости».
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Открылся новый мост в Станице Луганской

Новый мост открылся в Станице Луганской в эту среду, 20 ноября. Об этом сообщает издание Inside Donetsk.
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Наталья Ветлицкая призналась, что была несчастлива, родив ребенка

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Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
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Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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Пропавший в Турции российский футболист вышел на связь

РИА Новости 06:10
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Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в федеральный бюджет на 2019-2021 годы, предусматривающие корректировку бюджетных параметров на текущий год.
Парламентская газета 04:38
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Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК вчера в 11:20
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Газета.Ru вчера в 07:34
Авто

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Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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