Экономика
Lenta.ruС россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.РБК20 ноября в 22:00
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РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей
ТАСС21 ноября в 01:03
РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию
Ведомости21 ноября в 02:06
Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию
Говорит Москва21 ноября в 01:20
Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии
URA.Ru20 ноября в 23:03
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