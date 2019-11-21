Экономика

Lenta.ruLenta.ruС россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК20 ноября в 22:00

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Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

Говорит Москва21 ноября в 01:20

РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Ведомости21 ноября в 02:06

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Коммерсантъ21 ноября в 01:50

Власти рассчитывают, что граждане вложат в новую систему добровольных пенсионных накоплений около триллиона рублей

Эхо Москвы21 ноября в 03:31

РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

ТАСС21 ноября в 01:03

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ru20 ноября в 23:03

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

РБК20 ноября в 22:00
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Политика

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Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

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Перемещения российских автомобилей отследят

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ТАСС 03:26
Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
RT на русском 07:19
Политика

Лавров ничего не знает о якобы действующих в Каталонии «шпионах»

Глава МИД РФ заявил и. о. министра иностранных дел Испании - Жозепу Боррелю, что ничего не знает о данной информации.
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Концертный директор знаменитой певицы Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал "травлю" народной артистки СССР, которая якобы началась в России.
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Политика

Медведев вручил партбилеты «Единой России» главам трех регионов

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Фадеев, Карелин и Немов вышли из Высшего совета ЕР

Новый глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, борец Александр Карелин и спортсмен, олимпийский чемпион Алексей Немов вышли из состава Высшего совета "Единой России", решение принято на съезде партии в субботу.
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Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
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В ГИБДД Саратовской области опровергли слухи, что при замене прав требуется пересдача экзамена

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«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, который прошел в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Здоровье

Названы снижающие тестостерон продукты

Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
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Происшествия

В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов

По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
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Происшествия

В России разработали программу для безопасной эвакуации при паводках

Трагедия на Кубани Утро 6 июля 2012 года было обычным днём для жителей Краснодарского края, но всего за пару часов жизнь всего региона изменилась навсегда.
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Рубин — Зенит 1:2

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Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море

В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
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«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
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Вместе с Григоренко в ростер команды также вошел Виталий Save- Мельник — о подписании саппорта организация объявила 30 октября.
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В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов

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Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Псковское агентство информации вчера в 15:00
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