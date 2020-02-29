Происшествия

ФАНФАННазвана причина задержания в Анкаре трех сотрудников Sputnik Турция

Накануне, 29 февраля, на квартиру журналистов Sputnik Турция в Анкаре было совершено нападение. Неизвестные пытались ворваться в жилье, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и выламывали двери. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о нападении.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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