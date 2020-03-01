Происшествия
RuNews24.ruВ Анкаре совершено нападение на журналистов Sputnik Турция
О произошедшем инциденте рассказала главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Симоньян отметила, что к трем сотрудникам в Анкаре домой ворвались какие-то головорезы, они угрожали им и кричали, что они предатели, так как работают на русских.
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К трём сотрудникам российского издания Sputnik в Анкаре домой ворвались неизвестные
Московский Комсомолец Турциявчера в 16:41
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