Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Анкаре совершено нападение на журналистов Sputnik Турция

О произошедшем инциденте рассказала главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Симоньян отметила, что к трем сотрудникам в Анкаре домой ворвались какие-то головорезы, они угрожали им и кричали, что они предатели, так как работают на русских.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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