О произошедшем инциденте рассказала главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Симоньян отметила, что к трем сотрудникам в Анкаре домой ворвались какие-то головорезы, они угрожали им и кричали, что они предатели, так как работают на русских.

В Анкаре совершено нападение на журналистов Sputnik Турция

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