Происшествия

Вести.RuВести.Ru200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.
Читать в источнике
Комментировать232

Подробнее о событии

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Lenta.ru12:44

«Отношусь с юмором»: Застрявший на унитазе в самолете сын Сафронова об инциденте

Пятый канал15:59

«Я был в беспомощном положении». Сын Сафронова грозит судом за видео из туалета

Life.ru13:44

«Эффект большой банки». Миссия — не дать вакуумному туалету в самолете поглотить тебя

Телеканал 360°13:53

Сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент с застрявшей в унитазе попой

Экспресс газета15:08

«Я не умру в туалете»: сын Никаса Сафронова застрял в уборной самолета

РЕН ТВ08:53

Наследник Никаса Сафронова застрял в туалете самолета

URA.Ru06:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Общество

«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Украина.ру 06:52
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
Здоровье

Более 440 тыс. человек заболели корью с начала года

С начала текущего года во всем мире корью заболели более 440 тысяч человек.
МИР 24 15:55
Политика

Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
РБК 25 ноября в 15:01
Общество

В РФ зафиксировано рекордное количество вакансий

«Совершенно секретно»: Количество вакансий, открытых в России, побило значения 2016 года.
Совершенно секретно 01:36
Общество

Фирменный поезд с душем и сенсорными кранами отправился в первый рейс

Скорый фирменный поезд № 71/72 «Белогорье», в составе которого находятся вагоны нового модельного ряда, отправился в первый рейс из Москвы в Белгород с Курского вокзала.
Вечерняя Москва 15:33
Киберспорт

OG представила второй состав по Dota 2

CyberSport.ru 13:43
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Космос

В Роскосмосе прояснили ситуацию со сломанными туалетами на МКС

В Роскосмосе рассказали, что сейчас идет ремонт вышедшего из строя туалета на американском сегменте Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:21
Киберспорт

Официально: в декабре подписчики PS Plus получат Titanfall 2

После утечки Sony подтвердила декабрьскую линейку PS Plus — с 3 декабря в сервисе появятся: Titanfall 2 — один из лучших шутеров текущего поколения консолей, разработчики которого сумели реализовать как превосходную сюжетную кампанию, так и отличный многопользовательский режим.
Игромания.ру 11:39
Происшествия

Соцсети: В Брянске аварию на Карачиже устроили работники автосервиса

В соцсетях сообщили, что ДТП устроили двое работников автосервиса, которые решили прокатиться на спортивном авто клиента.
БрянскToday 14:12
Футбол

Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича

Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 16:10
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ 14:50
Гаджеты

Почти 30 смартфонов Samsung получат Android 10. Вот их список

Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств.
Российская газета 10:37
Футбол

Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России

Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве.
Metaratings 15:33
Общество

В центре Киева пропало электричество

В среду, 27 ноября, в центре Киева отключили электричество. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.
Известия 15:08
Наука

Как голодание влияет на продолжительность жизни

Исследователи из Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что риск развития сердечной недостаточности может снизить регулярное голодание.
Smolnarod.ru 05:27
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»

Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на ужасные условия, в которых актерам приходится сниматься.
Актуальные Новости 11:29
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru 08:42
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 25 ноября в 21:19
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК 15:55
Кино

Том Хиддлстон в действительности никогда не пытался получить роль Локи

REGNUM 06:52
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала нового возлюбленного

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
RuNews24.ru 03:32
Политика

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
RT на русском 12:47
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Профиль 14:00
Единоборства

Александр Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии своего поединка.
RT на русском 10:40
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное