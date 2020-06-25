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Газета.RuГазета.Ru

С упаковок Unilever пропадут слова «светлый» и «белый»

Компания Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый" после массовых акций против расизма в США и других странах, сообщается на сайте компании.В источнике
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Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»

РБК22:07

Компания Unilever избавится от слов «белый» и «светлый» на упаковках

REGNUMвчера в 16:59

Unilever намерена убрать со своих упаковок слова «белый» и «светлый»

News.ruвчера в 15:46

С упаковок Unilever пропадут слова «светлый» и «белый»

Газета.Ruвчера в 16:16

Unilever уберет со своих упаковок слова «светлый» и «белый»

РИА Новостивчера в 14:29

Unilever уберет с упаковок слова «светлый» и «белый»

НТВвчера в 14:19

Unilever решила не использовать на упаковках слова «светлый» и «белый»

Взгляд.рувчера в 13:58
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Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
РИА Новостивчера в 15:27
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Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»

Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM22:39
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Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ruвчера в 13:40
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Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомостивчера в 12:58
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СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

Сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи забраковали рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко, повредившего автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади, еще за неделю до проведения шествия, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в этой бригаде.
РБКвчера в 16:40
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета23 июня в 12:28
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Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новостивчера в 06:40
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