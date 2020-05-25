Энергетика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяС утра 25 мая цена на нефть растет

В понедельник утром мировые цены на нефть немного выросли после снижения из-за опасений за ухудшение отношений между США и Китаем.
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Нефть зацепилась за $35 за баррель

REGNUM11:12

Котировки Brent и WTI растут благодаря «надеждам»

Росбалт07:04

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23

Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

News.ru02:05

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Brent и WTI сохраняют неплохие шансы на развитие роста в район $38 и $36 соответственно - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет03:25
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Общество

Собянин разрешил волонтерам посещать приюты для животных

РБК 09:39
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
13
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,2K
Общество

В Москве предложили использовать мобильное приложение вместо паспорта

Минкомсвязь выступила с предложением с 1 июля и до конца следующего года провести в Москве эксперимент, в рамках которого будет проверяться возможность использования мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ.
Московский Комсомолец 11:13
2
Происшествия

В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана

В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
RT на русском 10:39
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Общество

Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 11:22
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Армия и оружие

Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой

Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
Военное дело вчера в 12:09
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
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Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
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Киберспорт

Стало известно, какие игры PS Plus будут бесплатными в июне

На канале Playstation Access в YouTube появился, а затем был удалён ролик с демонстрацией игр, которые будут бесплатными для подписчиков PS Plus в июне.
Чемпионат 06:38
Происшествия

Зампрокурора Волгограда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
117
Политика

Владимир Путин вернулся в Кремль после самоизоляции

Дни24 09:06
12
Общество

Большинство россиян планируют отдыхать этим летом дома

Россияне в основном планируют провести летний отпуск дома в этом году.
Ruposters.ru 08:33
7
Общество

Попова предупредила о карантине за свой счет в случае поездки за рубеж

Interfax-Russia.ru - Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "крайне нежелательным" выезд за границу и предупредил, что по возвращении в Россию придется провести две недели на карантине, причем за свой счет.
Интерфакс - Россия 10:11
3
Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
49
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
506
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
21
Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
507
Наука

Вирусологи объявили коронавирус «вершиной айсберга»

Ученые из Китая продолжат лабораторные исследования коронавируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием.
Lenta.ru 09:54
14
Общество

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Lenta.ru 00:20
120
Общество

В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ

Принято решение провести 29 и 30 июня пробный Единый государственный экзамен.
RT на русском 11:24
10
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
12
Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
8
Общество

Профсоюзы предложили компенсировать расходы работников на «удаленке»

Свою инциативу ФНПР изложила в письме в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) В соответствии с новой, если, конечно, ее примут, участники трудовых отношений смогут оформить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку, пишут «Известия» со ссылкой на письмо.
Expert.ru 06:51
110
Фигурное катание

Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета 09:56
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,7K
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
1,6K
Общество

СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России

Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
8
Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
390
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
39
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