4 февраля на кокусах (внутрипартийных собраниях) республиканцев в Айове Трамп набрал более 97% голосов. Его ближайшие соперники — Билл Уэлд и Джо Уолш — получили немногим больше 1%. На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.

С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа

Шоу-бизнес Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.

Авто Castrol представил в России новое масло Компания «Castrol Россия» представила в российской столице новое поколение моторных масел семейства Magnatec, произведенных по фирменной технологии Dualock.

Шоу-бизнес Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.

Футбол Президент «Баварии» назвал Роналду старым Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.

Политика FT: Джонсон получил телефонный разнос от Трампа Президент США Дональд Трамп буквально наорал на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время телефонного разговора, в котором обсуждалось решение британского правительства ограничить, но не запретить полностью участие китайской компании Huawei в разработке британской сети 5G.

Экономика Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.

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Шоу-бизнес Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.