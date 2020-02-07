Политика
РБКС выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа
4 февраля на кокусах (внутрипартийных собраниях) республиканцев в Айове Трамп набрал более 97% голосов. Его ближайшие соперники — Билл Уэлд и Джо Уолш — получили немногим больше 1%. На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
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Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
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От злоупотребления виагрой побочным эффектом может стать дальтонизм
Медики из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что прием Виагры может привести к дальтонизму.
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Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
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Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
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Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»
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Кино
В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы
Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
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Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Авто
Castrol представил в России новое масло
Компания «Castrol Россия» представила в российской столице новое поколение моторных масел семейства Magnatec, произведенных по фирменной технологии Dualock.
Шоу-бизнес
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Армия и оружие
В Генштабе Ирана заявили о нанесении «серьезного урона» силам США
США будут вынуждены признать тяжелые потери при ударах Ирана по базе Эйн-аль-Асад в Ираке, где расквартированы американские военные, заявил представитель генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
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Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Гаджеты
AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК
В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
Культура
The Paper (Китай): «Советско-российское вещание» и русские культурные образы в китайском контексте XXI века (The Paper)
Русские культурные образы в китайском языковом контексте XXI века весьма обильны и процветают, и они реализуются через две «давнишние» линии пропаганды: первая опирается на английский источник и демонстрирует понимание России с внешней стороны — с европейской и американской точки зрения.
Политика
FT: Джонсон получил телефонный разнос от Трампа
Президент США Дональд Трамп буквально наорал на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время телефонного разговора, в котором обсуждалось решение британского правительства ограничить, но не запретить полностью участие китайской компании Huawei в разработке британской сети 5G.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на первенстве России среди юниоров
Камила Валиева завоевала золотую медаль первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Соревнования проходят в Саранске.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Происшествия
Стрельба по живым мишеням. В Полтаве девушка устроила кровавую бойню в тире
Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям.
Игры
Квартальный отчёт Take-Two: успехи GTA V, RDR 2, The Outer Worlds и Borderlands 3
Например, обновления сведений о продажах (за последний квартал): Grand Theft Auto V — 120 млн копий (5 млн копий) Red Dead Redemption 2 — 29 млн копий (2,5 млн копий) The Outer Worlds — 2 млн копий (2 млн копий) Borderlands 3 — 8 млн копий (5 млн копий) Kerbal Space Program — 4 млн копий NBA 2K20 — 8 млн копий.
Армия и оружие
ОАК объединит «МиГ» и «Сухой» для производства всей военной авиации
«Совершенно секретно»: Компании «МиГ» и «Сухой» объединятся для производства всей военной авиации России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ОАК.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной
Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.
Общество
Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге
Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.