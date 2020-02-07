Политика

РБКРБКС выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа

4 февраля на кокусах (внутрипартийных собраниях) республиканцев в Айове Трамп набрал более 97% голосов. Его ближайшие соперники — Билл Уэлд и Джо Уолш — получили немногим больше 1%. На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
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