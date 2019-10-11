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Украина.руС января цена на газ для украинцев станет рыночной
По словам Рабиновича, с 1 января начнет действовать закон, который отменяет специальные обязательства «Нафтогаза». Согласно этим обязательствам «Нафтогаз» выбирает самую низкую цену на газ для населения из четырех показателей.
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«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня
Rambler News Service10 октября в 13:12
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