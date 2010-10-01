Общество

АСН24АСН24С января повысятся пенсии неработающим пенсионерам

Прибавка в среднем составит более тысячи рублей. С 1 января 2020 года страховые пенсии будут увеличены на 6,6 %. Пенсионный фонд готовится к плановой индексации. В Амурской области 236 тысяч пенсионеров, из них количество неработающих пенсионеров, получающих страховые пенсии, — 155 тысяч человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

155 тысяч неработающих пенсионеров Приамурья с января 2020 года будут получать больше

Зейские Огнивчера в 05:36

ПФР: пенсии неработающих калининградцев увеличатся на 6,6%

Новый Калининград.Ru11 декабря в 11:17

В новом году у неработающих россиян вырастет пенсия после индексации

Kazanfirst.ruвчера в 02:17

В ПФР рассказали на сколько увеличатся пенсии неработающих калининградцев

Каскад11 декабря в 12:23

С 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии

Вести.Ruвчера в 01:37

Рассказываем, кому проиндексируют пенсии в 2020 году

Катунь 2411 декабря в 03:50

Пенсионеров проконсультируют, как получить доплату к пенсии за сельский стаж

Вести Алтай10 декабря в 21:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Происшествия

В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой

"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие

В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами

По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни.
ТАСС 03:45
Космос

Китай с 2030 года запустит программу по поиску пригодных для жизни планет

Власти КНР с 2030 года приступят к реализации программы "Миинь" с целью изучения космического пространства за пределами Солнечной системы и поиска планет, пригодных для жизни.
ТАСС 04:03
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15

Число пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург возросло до 15.
RT на русском 03:49
Происшествия

В одесском колледже завершили работы по ликвидации последствий пожара

"Четырнадцатого декабря в 8.00 (9.00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - сообщается на сайте.
РИА Новости 04:04
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Сергей Шнуров раскритиковал Полину Гагарину за выступление ее подопечных на шоу "Голос".
Российская газета 03:45
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Минниханов назвал самый сложный нацпроект: «То, что нам доверили такую работу - уже многого стоит»

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что самый сложный национальный проект — это проект, предусматривающий увеличение объемов ввода жилья.
БИЗНЕС Online 03:59
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Lenta.ru 03:33
Армия и оружие

КНДР сообщила о важном испытании на космодроме

РИА Новости 02:48
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Единоборства

UFC официально утвердил бой Нурмагомедова и Фергюсона

NewInform 04:09
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
РБК вчера в 17:54
Общество

Названа дата слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Очередные слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 25 февраля 2020 года.
Телеканал 360° 03:09
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Известия 03:11
Общество

Загадочная стройка Foxconn в штате Висконсин: власти не контролируют ситуацию

Скажем просто: власти штата не имеют никакого представления, что и в каких объёмах строит Foxconn на их земле.
3DNews 03:44
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Политика

Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Интерфакс вчера в 18:08
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Армия и оружие

F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Lenta.ru 01:03
Происшествия

В тюменском наркодиспансере произошел пожар

РБК вчера в 17:33
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Наука

Гигантский остров из пемзы направляется к Большому Барьерному рифу

Vevby.ru 10 декабря в 23:39
Экономика

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ 01:48
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
ТАСС вчера в 21:24
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Общество

Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Чемпионат 02:23
Общество

Названа средняя сумма трат россиян на подготовку к Новому году

Порядка 33% россиян не планируют тратить на подготовку к Новому году более 10 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное