Общество

АСН24АСН24С января повысятся пенсии неработающим пенсионерам

Прибавка в среднем составит более тысячи рублей. С 1 января 2020 года страховые пенсии будут увеличены на 6,6 %. Пенсионный фонд готовится к плановой индексации. В Амурской области 236 тысяч пенсионеров, из них количество неработающих пенсионеров, получающих страховые пенсии, — 155 тысяч человек.
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