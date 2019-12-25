Экономика
Newsler.ruС января увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров
В среднем пенсии у неработающих пенсионеров из Кировской области вырастут на 964 рубля. Напомним, выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без индексации. Когда они закончат работать, то будут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, установленных в период их работы.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Пресс-конференция в Перми управляющего отделением ПФР по региону Станислава Аврончука
Интерфакс - Россия23 декабря в 01:00
В Марий Эл с 1 января будущего года будут проиндексированы страховые пенсии
Газета Йошкар-Ола22 декабря в 01:16
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Хоккей
СКА победил «Барыс». Зуб оформил хет-трик
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Общество
В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку
В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Хоккей
Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер
Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для их детей с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин впервые рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали сурогатную мать. Первой разговор о детях завела Примадонна.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала лицо дочки и раскрыла ее имя
Все тайны, касающиеся дочери, Нюша рассказала одному из журналов. Фотография певицы и её малышки украсила обложку издания.
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Игры
В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII
На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Футбол
В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов
Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
Политика
Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города.
Общество
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Общество
Матвиенко не исключает отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от НДФЛ малоимущих.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.