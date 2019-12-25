Экономика
Newsler.ruС января увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров
В среднем пенсии у неработающих пенсионеров из Кировской области вырастут на 964 рубля. Напомним, выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без индексации. Когда они закончат работать, то будут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, установленных в период их работы.
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Пресс-конференция в Перми управляющего отделением ПФР по региону Станислава Аврончука
Интерфакс - Россия23 декабря в 01:00
В Марий Эл с 1 января будущего года будут проиндексированы страховые пенсии
Газета Йошкар-Ола22 декабря в 01:16
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Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
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В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
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С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
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Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
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Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
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ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
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В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Хоккей
Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею
26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
Общество
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.