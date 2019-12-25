Экономика

Newsler.ruNewsler.ruС января увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров

В среднем пенсии у неработающих пенсионеров из Кировской области вырастут на 964 рубля. Напомним, выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без индексации. Когда они закончат работать, то будут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, установленных в период их работы.
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В ПФР рассказали об изменениях в 2020 году

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На сколько увеличат пенсию неработающим алтайским пенсионерам с 1 января

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Алтапресс23 декабря в 20:54
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Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
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В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом

В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
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Китай осуществил запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») с телекоммуникационным спутником «Шицзянь-20» на борту, передает РИА Новости.
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Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Казахстане

В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате.
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Фигуристка Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе

Официальный мировой рекорд принадлежит Косторной – 85,45 балла. Именно она и стала победительницей короткой программы чемпионата России.
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Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

В работе системы карточных платежей Альфа-банка в пятницу, 27 декабря, произошел сбой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
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Фонд долевого строительства принял решение по 123 проблемным домам

Решения еще по 123 проблемным домам в 16 регионах России принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
РБК 06:49
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
РБК 09:24
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Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:09
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В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet

Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
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В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа

RT на русском 25 декабря в 15:16
Общество

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 05:44
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
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Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom вчера в 12:10
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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
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В Минобороны РФ рассказали о главном достижении в Сирии за 2019 год

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Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
BFM.ru 09:22
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Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве

На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
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В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
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Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России

Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.
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Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
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Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
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Пулккинен сменил минское «Динамо» на московское

Форвард минского Динамо Теему Пулккинен продолжит карьеру в московском Динамо, сообщает официальный сайт бело-голубых.
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