Экономика
Newsler.ruС января увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров
В среднем пенсии у неработающих пенсионеров из Кировской области вырастут на 964 рубля. Напомним, выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без индексации. Когда они закончат работать, то будут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, установленных в период их работы.
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Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года
Псковская Лента Новостей24 декабря в 02:43
Более 350 тысяч неработающих пенсионеров Вологодчины получат повышенную страховую пенсию
Медиа-Центр 35media.ru24 декабря в 02:35
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