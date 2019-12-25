Экономика

Newsler.ruNewsler.ruС января увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров

В среднем пенсии у неработающих пенсионеров из Кировской области вырастут на 964 рубля. Напомним, выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без индексации. Когда они закончат работать, то будут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, установленных в период их работы.
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