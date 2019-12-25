Экономика

Newsler.ruNewsler.ruС января увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров

В среднем пенсии у неработающих пенсионеров из Кировской области вырастут на 964 рубля. Напомним, выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без индексации. Когда они закончат работать, то будут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, установленных в период их работы.
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Названа предварительная причина крушения самолета в Казахстане

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Российская пенсионерка села в тюрьму из-за внучки-террористки

Пенсионерка из Калмыкии села в тюрьму из-за переводов внучке-террористке. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости.
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Фигуристка Александра Трусова сорвала прыжковый элемент во время проката короткой программы на чемпионате России в Красноярске.
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

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Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

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Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
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На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
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Почти половина заявленных в 2019 году космических пусков не состоялась

Россия в этом году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков, констатировал вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24".
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Визит Президента России Владимира Путина в Вифлеем, запланированный на 23 января, находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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В ярославском Волковском театре сделают новую малую сцену

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Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз

Правительства государства Катар и Российской Федерации в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации приняли решение подписать соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран, — говорится в сообщении.
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В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
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