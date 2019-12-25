В среднем пенсии у неработающих пенсионеров из Кировской области вырастут на 964 рубля. Напомним, выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без индексации. Когда они закончат работать, то будут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, установленных в период их работы.

С января увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров

Происшествия Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы Мужчина с ножом ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы, угрожал прихожанам и поранился, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Шоу-бизнес Беременная жена Тарасова сломала руку Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.

Политика В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

Экономика Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.

Политика Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз Правительства государства Катар и Российской Федерации в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации приняли решение подписать соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран, — говорится в сообщении.

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.