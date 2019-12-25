В среднем пенсии у неработающих пенсионеров из Кировской области вырастут на 964 рубля. Напомним, выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без индексации. Когда они закончат работать, то будут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, установленных в период их работы.

С января увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров

Происшествия Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.

Политика Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.

Политика Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил, сообщили журналистам в пресс-службе Гордеева.

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.

Политика Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в сирийском Идлибе «В развитие телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране», — цитирует его «РИА Новости».

Происшествия Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.

Здоровье О каких недугах сигнализирует сухость во рту, рассказали медики Врачи рассказали, что частая сухость в ротовой полости говорит не только об обычной жажде, но и может свидетельствовать о тяжелых болезнях, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на портал Inforeactor.

Технологии Windows упростит установку сторонних драйверов Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.

Энергетика Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.

Наука В Сибири 2020 году начнут собирать модули термоядерного реактора ИТЭР Специалисты Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) уже в 2020 году начнут сборку огромных порт-плагов – модулей систем диагностики, которые войдут в состав международного термоядерного реактора ИТЭР, сообщил журналистам в пятницу советник дирекции российского института Александр Бурдаков.

Футбол РФС подтвердил отставку Егорова Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).