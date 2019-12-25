Экономика

Боровичские ВедомостиБоровичские ВедомостиВ январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии

С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составит 1000 рублей.
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В ПФР рассказали об изменениях в 2020 году

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Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года

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В алтайском ПФР рассказали, какую прибавку получат пенсионеры с 1 января

Алтапресс23 декабря в 20:54
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1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
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В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Газета.Ru 06:11
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Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе

Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.
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Федор Емельяненко рассказал об отношениях с братом

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о непростых отношениях с младшим братом Александром Емельяненко, который также занимается этим видом спорта.
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Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Lenta.ru вчера в 01:06
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45.ru вчера в 23:30
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Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
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20-летний нападающий Магомед-Шапи Сулейманов в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку заявил, что в России хочет играть за «Краснодар».
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Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию

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Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

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Американские и российские военные подрались в Сирии

Lenta.ru 05:52
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
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Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

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Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
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Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
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Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову выговор за невыполнение поручений.
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Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta

Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
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После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
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