Общество
ИнтерфаксС января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
С 1 января ставка акциза на виноград установлена на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубля за литр. Вступивший в силу закон также содержит формулу расчета налогового вычета, на который получают право производители вина из отечественного винограда.
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Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Кино
Вышел трейлер фильма «Тихое место 2»
Фильм снял режиссер Джон Красински. В сети появился трейлер сиквела триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат 19 марта.
Происшествия
Более 30 животных сгорели в немецком зоопарке в новогоднюю ночь
Три десятка животных погибли в ночь на 1 января в зоопарке немецкого города Крефельд, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны.
Футбол
Манчестер Сити — Эвертон 1:0 (2-й тайм)
1 января в Манчестере состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Эвертоном».
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Армия и оружие
Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение в ЗВО
РИА "Новости" Около тысячи новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа в новом году.
Экономика
На Хайнане открыли биржу прав интеллектуальной собственности
Международная биржа прав интеллектуальной собственности заработала в южной китайской провинции Хайнань.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Космос
В Индии четверо астронавтов отобраны для подготовки в России
Группа из четырех первых астронавтов из Индии начнет в России подготовку к первой индийской пилотируемой миссии "Гаганьян" с третьей недели января.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Политика
Два канала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского
Два украинских телеканала показали в эфире новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи Владимира Зеленского.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Кино
Стал известен сюжет новой части истории о Гарри Поттере
Предполагается, что новый фильм станет началом сериала, в основу которого ляжет повествование о жизни младшего сына Гарри Поттера по имени Альбус Северус.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Хоккей
Женская сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2020
Турнир впервые начинается до Нового года, а медальные матчи впервые пройдут 2 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Футбол
Лэмпард: «„Челси“ повезло не проиграть „Брайтону“»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура АПЛ с "Брайтоном":По ряду причин я разочарован.
Армия и оружие
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Шоу-бизнес
Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки
Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Авто
Опубликованы официальные фото кроссовера Genesis GV80
Ранее в сети уже появлялись шпионские фотографии GV80. Теперь же в Genesis решили разместить официальные снимки своего первого внедорожника.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).