Экономика
ИнтерфаксС января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
С 1 января ставка акциза на виноград установлена на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубля за литр. Вступивший в силу закон также содержит формулу расчета налогового вычета, на который получают право производители вина из отечественного винограда.
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Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Общество
Новые меры поддержки семей с детьми начали действовать в России
Изменения, касающиеся поддержки рождаемости среди населения, вступают в силу в России с 1 января 2020 года.
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Политика
Украинские депутаты лишились неприкосновенности
На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером
Политика
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Общество
Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
Происшествия
В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
Происшествия
Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить
В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
Кино
Стало известно о продолжении фильмов о Гарри Поттере
Журналисты из издания We Got This Covered узнали, что создатели фильмов о Гарри Поттере покажут продолжении фэнтези-истории.
Здоровье
В Ардоне открыли после реконструкции районную больницу
Центральная районная больница Ардона открылась перед Новым годом после масштабной реконструкции, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Гаджеты
В серии Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Согласно новым сведениям, производитель планирует выпустить ещё одну модель с 6,9-дюймовым экраном, которая получит название Samsung Galaxy S20 Ultra.Презентация Samsung Galaxy S20 запланирована на февраль 2020 года.
Происшествия
В Волжском произошла потасовка с участием Деда Мороза
Завязалась потасовка, в которой приняло участие несколько человек.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Общество
В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах
В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
Общество
В МВД разъяснили новый порядок регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будут работать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Армия и оружие
Танковая армия ЗВО получит новые автоматы АК-12 в 2020 году
«Около 1 тыс. новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», — цитирует Интерфакс командующего армией генерал-майора Сергея Киселя.
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Спорт
Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Происшествия