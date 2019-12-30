Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксС января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград

С 1 января ставка акциза на виноград установлена на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубля за литр. Вступивший в силу закон также содержит формулу расчета налогового вычета, на который получают право производители вина из отечественного винограда.
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