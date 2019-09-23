Происшествия
Российская газетаС загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Утром в акватории Тихого океана, в 48 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, загорелась плавбаза "Петр Житников". Как рассказали в компании "Дальморепродукт", являющейся собственником судна, произошло возгорание тары в консервном цехе.
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Прокуратура начала проверку после пожара на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане
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