Общество

Lenta.ruLenta.ruС зарплат россиян захотели взимать новый взнос

Пока стороны не достигли консенсуса: первые выступают за страхование от безработицы, а вторые против, поскольку опасаются увеличения финансового бремени. Сейчас по закону работодатели уже платят за своих сотрудников страховые взносы в размере 30 процентов от зарплаты.
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известия26 мая в 17:01

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Минтруд готов поддержать страхование от безработицы

Телеканал 360°26 мая в 20:26

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новостивчера в 03:26

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАСС26 мая в 20:31

Храмов: россияне не потеряют часть зарплаты из-за страховки от безработицы

News.ru02:39

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ru26 мая в 19:31

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВ26 мая в 18:12

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известия26 мая в 17:01
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Общество

Рособрнадзор пояснил, как пройдут пробные ЕГЭ

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев назвал июньские ЕГЭ, которые пройдут 29 и 30 июня, пробными экзаменами для взрослых – организаторов-педагогов, технических специалистов и медиков.
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Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
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Стал известен характер травмы Адиля Рами

Стал известен характер травмы французского защитника Адиля Рами, с которым ранее «Сочи» расторг контракт.
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Экономика

«Мегафон» увеличил чистую прибыль в первом квартале

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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК вчера в 13:27
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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Общество

Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре

Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
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Пелагея подала на развод с Иваном Телегиным

Пелагея же не раз говорила про то, что Мария настраивает Телегина против нее, тем самым усложняя и без того трудную ситуацию.
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Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус

Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорожденных.
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Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
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Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

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Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко

Первый вопрос был стандартный для человека с «большой земли» в разговоре с жителем мятежной республики.
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
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Происшествия

Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

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Общество

В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО

Член Государственной думы Анатолий Аксаков предложил остальным чиновникам рассмотреть возможность повышения штрафа за передвижение без страхового полиса ОСАГО.
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Политика

Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы

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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

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