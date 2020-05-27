Общество
Lenta.ruС зарплат россиян захотели взимать новый взнос
Пока стороны не достигли консенсуса: первые выступают за страхование от безработицы, а вторые против, поскольку опасаются увеличения финансового бремени. Сейчас по закону работодатели уже платят за своих сотрудников страховые взносы в размере 30 процентов от зарплаты.
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известия26 мая в 17:01
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Общество
Рособрнадзор пояснил, как пройдут пробные ЕГЭ
Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев назвал июньские ЕГЭ, которые пройдут 29 и 30 июня, пробными экзаменами для взрослых – организаторов-педагогов, технических специалистов и медиков.
Известия Мордовии 05:00
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Футбол
Стал известен характер травмы Адиля Рами
Стал известен характер травмы французского защитника Адиля Рами, с которым ранее «Сочи» расторг контракт.
Metaratings 05:09
Экономика
«Мегафон» увеличил чистую прибыль в первом квартале
По итогам первых трех месяцев сервисная выручка компании увеличилась на 0,9% и составила 73,4 млрд рублей, показатель OIBDA вырос на 2,2%, до 36 млрд рублей, и чистая прибыль возросла на 136,5% до 5,2 млрд рублей.
Известия 05:37
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК вчера в 13:27
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Путешествия
В Японии начнут платить туристам за посещение страны
Московский Комсомолец 03:30
Общество
Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре
Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
Российская газета 06:38
Политика
Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Иваном Телегиным
Пелагея же не раз говорила про то, что Мария настраивает Телегина против нее, тем самым усложняя и без того трудную ситуацию.
RuNews24.ru вчера в 02:06
Здоровье
Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус
Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорожденных.
РБК 07:11
Экономика
Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
РБК 04:42
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
Армия и оружие
Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко
Первый вопрос был стандартный для человека с «большой земли» в разговоре с жителем мятежной республики.
Комсомольская правда вчера в 16:00
ЖКХ
В Воронеже опубликован график отключения горячей воды в июне
Администрация Воронежа опубликовала график отключения горячего водоснабжения многоквартирных домов (МКД) на июнь.
Обозреватель Врн 06:04
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 26 мая в 16:42
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Общество
В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО
Член Государственной думы Анатолий Аксаков предложил остальным чиновникам рассмотреть возможность повышения штрафа за передвижение без страхового полиса ОСАГО.
Car.ru 26 мая в 14:30
Политика
Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы
Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 08:04
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33