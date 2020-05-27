Экономика
Московский КомсомолецС зарплат россиян хотят взимать взнос на страхование от безработицы
Если инициативу ведомства воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд. В случае потери места работы россияне будут получать из него пособия.
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известия26 мая в 17:01
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